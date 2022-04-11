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    İstanbul'da binadan düşen pencereden son anda kurtuldu 

    Bağcılar'da binadan düşen pencereden kıl payı kurtulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 11.04.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 12:09
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    İstanbul'da binadan düşen pencereden son anda kurtuldu 

    İstanbul'un Bağcılar ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde izleyenlere 'verilmiş savakası varmış' dedirten bir olay gerçekleşti.

    5 Nisan Salı günü 4 katlı binanın pencerelerinden biri, çerçevesiyle yayaların olduğu kaldırıma düştü.

    Saniyelerle kurtuldu

    Kaldırımda yürüyen bir kişi, önüne düşen pencereden saniyelerle kurtuldu.

    DHA'nın haberine göre; şans eseri kafasını sıyırıp ayaklarının hemen yanına pencere düşen kişi, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

    Ardından kıyafetlerine gelen tozları temizleyerek, yoluna devam etti. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    İstanbul'da binadan düşen pencereden son anda kurtuldu ViDEO

    "Verilmiş sadakası varmış"

    Pencerenin düştüğü binada güzellik merkezi işleten Gülizar Uluışık, pencerenin yüksek bir sesle düştüğünü belirterek, "İftardan sonraydı, müşterilerimiz vardı. Bir üst katımızdan çok fena bir ses geldi. Ben sandım ki, bizim camlarımız aşağıya indi. Camdan aşağı baktığımızda üst katın penceresinin aşağıya düştüğünü tam o sırada da bir beyefendinin geçtiğini gördük. Kıl payı kurtuldu, verilmiş sadakası varmış. Çok kötü bir olaydı. Ben o gün arabamı oraya park edecektim, sonra bir şey oldu vazgeçtim. Biraz ileriye park ettim." dedi.

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