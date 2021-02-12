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    İstanbul'da binanın çatısında yangın çıktı

    Çatıyı saran alevler, kameraya yansıdı. Vatandaşların bildirmesi üzerine ekipler, olay yerine gönderildi.
    • İHA
    • 12.02.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 18:02
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    İstanbul'da binanın çatısında yangın çıktı

    İstanbul'da 4 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.

    Ümraniye'de Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak'ta bulunan binanın çatısında saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevlerin büyümesi ile çatı katından başlayan yangın alt kattaki daireye sıçradı.

    ÇATININ YANMA ANI KAMERADA

    Korku dolu anlar, saniye saniye kaydedildi. Yoğun duman ve alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen ekipler, bina sakinlerini dışarı çıkarırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etmek için çalışmalara başladı.

    İstanbul'da binanın çatısında yangın çıktı ViDEO

    İstanbul da binanın çatısında yangın çıktı #1

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