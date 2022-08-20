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    İstanbul'da bir adam karısına çarpan kağıt toplayıcısı genci dövdü

    İstanbul Fatih’te bir adam, yolda yürürken karısına çarpan kağıt toplayıcısı genci dövdü. Adamın çocuğu yumrukladığı anlar kameraya böyle yansıdı.
    • 20.08.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 10:25
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    İstanbul'da bir adam karısına çarpan kağıt toplayıcısı genci dövdü

    İstanbul Fatih'te önceki gün Beyazıt Yeniçeriler Caddesi’nde akşam saatlerinde kağıt topladığı aracıyla kaldırımda yürüyen genç, eşiyle beraber yürüyen bir kadına çarptı.

    Kadının kocası bir anda öfkelenerek gence küfürler yağdırmaya başladı.

    Aydınlatma direğine yaslayıp tokatlamaya kalktı

    Genci bir aydınlatma direğine yaslayan öfkeli adam tokat ve yumruklarla saldırdı.

    Ağlayan genç ise “5 dakika bekle burada” diyerek tepki gösterdi.

    İstanbul'da bir adam karısına çarpan kağıt toplayıcısı genci dövdü VİDEO

    "Pardon dediğimi duymadın mı?"

    Öfkeli adamın tekrar saldırısına uğrayan genç, “Pardon dediğimi duymadın mı?” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

    İHA'nın aktardığına göre çevredekilerin araya girmesiyle olay son bulurken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul da bir adam karısına çarpan kağıt toplayıcısı genci dövdü #1


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