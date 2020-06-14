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- İstanbul'da bir ayda 8 eve giren hırsızlar kamerada
İstanbul'da bir ayda 8 eve giren hırsızlar kamerada
8 ayrı eve girerek hırsızlık yapan şüphelilerden ikisi gözaltına alınırken, şüphelilerin bir eve giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 14.06.2020 - 11:57
İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bakırköy ve Başakşehir'de meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti.
AYNI HIRSIZLAR 8 AYRI EVE GİRDİ
Ekipler, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 8 ayrı evde yaşanan hırsızlık olaylarını aynı kişilerin yaptığı tespit edildi.
Şüphelilerin girdikleri evlerden cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, oyun konsolu, ziynet eşyası, ruhsatlı silah, fotoğraf makinesi, banka kartı ve yaklaşık 60 bin TL nakit para çaldıkları belirlendi.
İstanbul'da bir ayda 8 eve giren hırsızlar kamerada
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ekipler tarafından yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen şüphelilerden ikisi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.