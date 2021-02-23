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    İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü

    Zeytinburnu'nda bir apartmanın balkonunda meydana gelen çökme sonucu park halindeki araç zarar gördü.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 06:42
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    İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü

    İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Gökalp Mahallesi’nde 46. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 2’nci kat balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı.

    GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

    İtfaiye ekipleri balkonda asılı kalan bazı parçaları elektrikli kesiciyle keserek, parçaların koparak düşmesinin önüne geçti.

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    PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

    Apartman dairesinde kimsenin oturmaması ve gece vaktinde dışarıda herhangi bir insanın bulunmaması olası faciayı önledi.

    Kopan parçalar park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü
    Balkonun çökmesiyle birlikte düşen parçalar, park halinde bulunan bir otomobilin camına ve kaputuna isabet etti. Araçta maddi hasar meydana geldi.

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