İstanbul'da bir düğün konvoyunda sürücüler hem yolu kapattı hem de makas attı

Bağcılar-Sultangazi yolu üzerinde düğün konvoyuna katılan sürücüler, üç şeridi birden kapatarak hem trafiği yavaşlattı hem de makas atarak diğer araç sürücülerinin hayatını riske soktu.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 09:56
  • İstanbul'da bir düğün konvoyu Bağcılar-Sultangazi yolunda trafiği kilitledi.
  • Sürücüler üç şeridi kapatarak makas attı ve diğer araçları tehlikeye attı.
  • Olay cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İstanbul'da bir düğün konvoyu yine tartışmaların birinci sırasına oturdu. 

Olay, geçtiğimiz gün Bağcılar-Sultangazi yolu üzerinde yaşandı.

DÜĞÜN KONVOYU YOLU KAPATTI

Düğün konvoyu yapan bir grup sürücü, araçlarıyla yolu kapatarak trafiği yavaşlattı.

Bazı sürücüler araçlarını zikzak çizerek ilerlerken, diğerleri kornalarla trafiği durma noktasına getirdi.

O ANLAR KAMERADA

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, düğün konvoyundaki araçların üç şeridi birden kapattığı, birbirlerini sıkıştırdıkları görüldü.

