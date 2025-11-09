İstanbul'da bir düğün konvoyunda sürücüler hem yolu kapattı hem de makas attı

- İstanbul'da bir düğün konvoyu Bağcılar-Sultangazi yolunda trafiği kilitledi.
- Sürücüler üç şeridi kapatarak makas attı ve diğer araçları tehlikeye attı.
- Olay cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'da bir düğün konvoyu yine tartışmaların birinci sırasına oturdu.
Olay, geçtiğimiz gün Bağcılar-Sultangazi yolu üzerinde yaşandı.
DÜĞÜN KONVOYU YOLU KAPATTI
Düğün konvoyu yapan bir grup sürücü, araçlarıyla yolu kapatarak trafiği yavaşlattı.
Bazı sürücüler araçlarını zikzak çizerek ilerlerken, diğerleri kornalarla trafiği durma noktasına getirdi.
O ANLAR KAMERADA
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, düğün konvoyundaki araçların üç şeridi birden kapattığı, birbirlerini sıkıştırdıkları görüldü.