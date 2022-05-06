İstanbul'da bir esnaf, kuryenin motorunu parçaladı

İstanbul'da bir esnaf, kuryenin motorunu parçaladı

Sipariş getiren kuryeye 'motorunu buradan çek' diyen esnaf, isteğinin yerine getirilmemesi nedeniyle eline sopa alarak motosiklete defalarca vurdu.

Fatih Kocamustafapaşa'da öğle saatlerinde yaşanan olayda, bir esnaf sipariş getiren kuryeye motorunu çekmesini söyledi.

Bu talebe karşı çıkan kurye ile esnaf arasında bir anda tartışma başladı.

Giderek alevlerin yükseldiği olayda eline sopa geçiren esnaf saldırıya geçti.

Motosiklete sopayla vurdu

İHA'nın aktarımına göre, öfkesi dinmeyen esnaf, motosikleti yere devirdi, ardından ise defalarca sopayla vurarak küfürler savurdu.

O anlar kamerada

Esnafın hararetinden yanına yaklaşamayan vatandaşlar, o anları kamerayla kaydetti.

İstanbul'da bir esnaf, kuryenin motorunu parçaladı ViDEO