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İstanbul'da bir ev küle döndü... Can kaybı yok

İstanbul'da bir ev küle döndü... Can kaybı yok Ataşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarken, itfaiyenin yoğun çabaları faciayı önledi.