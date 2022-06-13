İstanbul’da bir ev sahibi, kavga ettiği kiracısını silahla öldürdü

İstanbul’da bir ev sahibi, kavga ettiği kiracısını silahla öldürdü

İstanbul Kağıthane'de bir ev sahibi, bir süredir evden çıkmasını istediği kiracısıyla kavga etti. Kavgada silahla göğsünden vurulan kiracı, hayatını kaybetti.

Saat 19.30 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesi Harmantepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ev sahibi Hamza C. ile kiracısı Şenel Tombul (55) arasında bir süredir kira ücreti nedeniyle tartışma yaşanıyordu.

Kira konusunda anlaşamayan ikilinin arasında süren tartışma, kiracının evden çıkmayacağını söylemesi üzerine akşam saatlerinde kavgaya dönüştü.

Silahla göğsünden vurdu

İHA'nın haberine göre, tarafların birbirlerine küfür ve hakaret etmesi sonucu silahını çeken Hamza C., kiracısı Tombul’u göğsünden 2 kez vurdu. Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan adamı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Şenel Tombul’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hemen ameliyata alınan Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, katil zanlısını yakaladı

Olayın ardından kısa sürede gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Hamza C.’yi sokakta olay yerinde kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan Hamza C. ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şahıs ilk ifadesinde, Şenel Tombul’un kiracısı olduğunu aralarında tartışma çıktığını ve kendisinin de Tombul’u vurduğunu söylediği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.