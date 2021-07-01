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    İstanbul'da bir kadın, bekçi sevgilisini rehin aldı

    Esenyurt'ta bir kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı. Sevgilisinin silahını alarak kendisini ve bekçiyi öldüreceğini söyleyen kadın polisi harekete geçirdi.
    • İHA
    • 01.07.2021 - 18:43
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 19:23
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    İstanbul'da bir kadın, bekçi sevgilisini rehin aldı

    İstanbul Esenyurt'ta Turgut Özal Mahallesinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre Büyükçekmece’de bekçilik yapan sevgilisinin silahını alan E.S. isimli bir kadın, sevgilisinin evi terk etmesi halinde kendini vuracağını söyleyerek, kafasına silah dayadı.

    Kısa süreli bir arbede sonrasında bekçi sevgilisini rehin alan kadın, dakikalarca kendini eve kapattı.

    TERKEDİLMEMEK İÇİN KAFASINA SİLAH DAYADI, REHİN ALDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen kadını ikna etmek için çalışma başlattı.

    Dakikalar sonra polis ekiplerinin ikna ettiği kadın, sevgilisini de bırakarak polis ekiplerine teslim oldu.

    Bekçi ve kadın karakola götürüldü.

    Esenyurt’ta bir kadın, bekçi sevgilisini rehin aldı VİDEO

    İstanbul da bir kadın, bekçi sevgilisini rehin aldı #1

    İstanbul da bir kadın, bekçi sevgilisini rehin aldı #2

    İstanbul da bir kadın, bekçi sevgilisini rehin aldı #3

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