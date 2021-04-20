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    İstanbul'da bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü 

    Esenler'de akşam saatlerinde bir kadın, Mahmutbey Yolu üzerinde bulunan yeşillik alanda boğazından bıçakladı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 05:15
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    İstanbul'da bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü 

    Türkiye, bir kadın cinayetine daha sahne oldu.

    İstanbul'un Esenler ilçesi, Mahmutbey Yolu Sultangazi istikametinde akşam saat 20.00 sırlarında, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ismi öğrenilemeyen bir kadını yol üzerinde bulunan yeşillik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından bıçakladı.

    Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Bıçakla ağır yaralanan kadın kendi imkanlarınla cadde kenarına kadar gelerek yardım istedi.

    Yoldan geçenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri boğazından bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

    Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    İstanbul da bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü  #1

    POLİS EKİPLERİ DETAYLI OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPTI

    Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri hem yeşillik alanda hem de yol kenarında detaylı çalışma yaptığı görüldü.

    Polis ekipleri olay hakkında çevredeki vatandaşlardan da bilgi alırken, güvenlik kameralarını da inceleme altına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

    İstanbul da bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü  #2

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