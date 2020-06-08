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- İstanbul'da bir kişi başına taşla vurularak öldürüldü
İstanbul'da bir kişi başına taşla vurularak öldürüldü
- DHA
- 08.06.2020 - 11:46
İstanbul'un Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı ile İtfaiye Caddesi'nin kesiştiği noktadaki alt geçit girişinde saat 05.30 sıralarında yüzüstü yerde hareketsiz olarak yatan birini gören vatandaşlar durumu, sağlık ekiplerine bildirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KALP MASAJI YAPILDI
Sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kişiyi ambulansa alarak bir süre kalp masajı ile hayata döndürmeye çalıştı.
POLİS DELİL ARADI
Özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kişi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olay yerine şerit çekerek, güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı.
TAŞLA ÖLDÜRÜLDÜ
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin başına taşla vurularak, öldürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.