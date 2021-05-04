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    İstanbul’da bir kişi tramvayın altında kaldı

    Ekipler, tramvayın altında kalan kişiyi ağır yaralı olarak kurtardı.
    • DHA
    • 04.05.2021 - 12:33
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 12:40
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    İstanbul’da bir kişi tramvayın altında kaldı

    İstanbul’un Fatih ilçesi Haseki Tramvay Durağı'nda bir kişi tramvayın altında kaldı.

    Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tramvayın altında kalan kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı.

    AĞIR YARALI OLARAK KURTARILDI

    İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    İstanbul’da bir kişi tramvayın altında kaldı #4

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