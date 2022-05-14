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    İstanbul'da bir öğretmene sokak ortasında dayak atıldı

    İstanbul'da bir öğretmen öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı iddiasıyla sokak ortasında tekme tokat dövüldü.
    • DHA
    • 14.05.2022 - 00:21
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    İstanbul'da bir öğretmene sokak ortasında dayak atıldı

    İstanbul'da dün gece saatlerinde Esenler Menderes Mahallesi'nde, öğretmenlik yapan bir kişi, bir öğrencinin yakını tarafından sokak ortasında sopayla dövüldü.

    Öğretmeni döven şahıs ekipler tarafından aranıyor

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise öğretmeni döveni yakalamak için çalışma başlattı.

    İstanbul'da bir öğretmene sokak ortasında dayak atıldı - Video

    Öğrencisine cinsel içerik yolladığı iddia edildi

    DHA'nın haberine göre öğretmenin, öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı için dövüldüğü öne sürülürken yaralı öğretmen ise iftiraya uğradığını iddia etti.

    Hastanede tedavisi süren öğretmen, şikayet ettiği dershanenin kendisine iftira attığını saldıranların da dershanenin yetkilileri olduğunu ileri sürdü.

    İstanbul da bir öğretmene sokak ortasında dayak atıldı #1

    İstanbul da bir öğretmene sokak ortasında dayak atıldı #2

    İstanbul da bir öğretmene sokak ortasında dayak atıldı #3

    İstanbul da bir öğretmene sokak ortasında dayak atıldı #4


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