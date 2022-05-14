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- İstanbul'da bir öğretmene sokak ortasında dayak atıldı
İstanbul'da bir öğretmene sokak ortasında dayak atıldı
İstanbul'da bir öğretmen öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı iddiasıyla sokak ortasında tekme tokat dövüldü.
- DHA
- 14.05.2022 - 00:21
İstanbul'da dün gece saatlerinde Esenler Menderes Mahallesi'nde, öğretmenlik yapan bir kişi, bir öğrencinin yakını tarafından sokak ortasında sopayla dövüldü.
Öğretmeni döven şahıs ekipler tarafından aranıyor
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise öğretmeni döveni yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'da bir öğretmene sokak ortasında dayak atıldı - Video
Öğrencisine cinsel içerik yolladığı iddia edildi
DHA'nın haberine göre öğretmenin, öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı için dövüldüğü öne sürülürken yaralı öğretmen ise iftiraya uğradığını iddia etti.
Hastanede tedavisi süren öğretmen, şikayet ettiği dershanenin kendisine iftira attığını saldıranların da dershanenin yetkilileri olduğunu ileri sürdü.