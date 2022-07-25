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- İstanbul'da bir polis memuru, güvercinleri ekmek kırıntıları ile besliyor
İstanbul'da bir polis memuru, güvercinleri ekmek kırıntıları ile besliyor
Sultanbeyli’de bir polis memuru, her gün evinden getirdiği ekmek kırıntıları ile güvercinleri besliyor. O anlar, kayıt altına alınırken izleyenlerin yüreklerini ısıtıyor.
- 25.07.2022 - 12:52
- Güncelleme : 25.07.2022 - 13:08
İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bir görevli polis memuru, her gün Sultanbeyli Kent Meydanı’nda toplanan güvercinleri besliyor.
Şefkatli polis memuru, evinden poşetle getirdiği ekmek kırıntılarını güvercinlere atıp, hayvanların karınlarını doyurmalarına yardımcı oluyor.
O anlar kaydedildi
Polis memurunun güvercinlediği beslediği o anlar, yürekleri ısıtırken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Güvercinlerin polisin etrafında toplandığı görüldü
İHA'nın haberine göre; kaydedilen görüntülerde, polisin etrafına toplanan onlarca güvercin ekmek kırıntılarını yediği görüldü.