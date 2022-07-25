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İstanbul'da bir polis memuru, güvercinleri ekmek kırıntıları ile besliyor

İstanbul'da bir polis memuru, güvercinleri ekmek kırıntıları ile besliyor

Sultanbeyli’de bir polis memuru, her gün evinden getirdiği ekmek kırıntıları ile güvercinleri besliyor. O anlar, kayıt altına alınırken izleyenlerin yüreklerini ısıtıyor.