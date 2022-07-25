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    İstanbul'da bir polis memuru, güvercinleri ekmek kırıntıları ile besliyor

    Sultanbeyli’de bir polis memuru, her gün evinden getirdiği ekmek kırıntıları ile güvercinleri besliyor. O anlar, kayıt altına alınırken izleyenlerin yüreklerini ısıtıyor.
    • 25.07.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 13:08
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    İstanbul'da bir polis memuru, güvercinleri ekmek kırıntıları ile besliyor

    İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bir görevli polis memuru, her gün Sultanbeyli Kent Meydanı’nda toplanan güvercinleri besliyor.

    Şefkatli polis memuru, evinden poşetle getirdiği ekmek kırıntılarını güvercinlere atıp, hayvanların karınlarını doyurmalarına yardımcı oluyor.

    O anlar kaydedildi

    Polis memurunun güvercinlediği beslediği o anlar, yürekleri ısıtırken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Güvercinlerin polisin etrafında toplandığı görüldü

    İHA'nın haberine göre; kaydedilen görüntülerde, polisin etrafına toplanan onlarca güvercin ekmek kırıntılarını yediği görüldü.

    İstanbul da bir polis memuru, güvercinleri ekmek kırıntıları ile besliyor #1

    İstanbul da bir polis memuru, güvercinleri ekmek kırıntıları ile besliyor #2

    İstanbul da bir polis memuru, güvercinleri ekmek kırıntıları ile besliyor #3


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