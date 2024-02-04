İstanbul'da bir tekel bayisi saldırısı daha! Kurşun eline isabet etti Gece saatlerinde tekel bayisini basan yüzü maskeli kişinin dükkan sahibine silahla ateş ettiği anlar kameraya yansıdı.

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DHA

İstanbul'un geceleri sık sık hareketli geçiyor.

Silah sesleri, kavgalar durmak bilmiyor.

Bu kez ise olayın adresi Bahçelievler.

Silahla saldırıp kaçtı

Bölgede bulunan bir tekel bayisi, hedef oldu. İş yeri sahibi Tayfun K. içeride oturduğu sırada yüzü maskeli bir kişi, dükkana girip silahla ateş etmeye başladı.

Olay yerine otomobille geldiği belirlenen şüpheli, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Elinden yaralandı

Genç adamın şans eseri bir kurşun yüzünü sıyırırken, diğer kurşun ise yüzünü koruduğu sırada eline isabet etti. Elinden yaralanan Tayfun K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O anlar kamerada

Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin içeriye girerek art arda ateş ettiği ve Tayfun K.'nin eğilerek kendini korumaya çalıştığı görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)