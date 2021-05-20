Euro
10.2693
0.56%
Dolar
8.4084
0.64%
Altın
504.18
0.39%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
344.366
-8.34%
EXEN Coin
41.92
3.91%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    İstanbul’da bisiklete binen çocuklara otomobil çarptı

    Bisikletle rampadan inen yabancı uyruklu 2 çocuğa, otomobil çarptı. Yaralanan çocuklar tedaviye alındı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 20.05.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 10:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da bisiklete binen çocuklara otomobil çarptı

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde iki yabancı uyruklu çocuk, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki bir rampadan hızla indi.

    Çocuklar, aniden yolda seyir halinde olan otomobilin önüne çıktı.

    Sürücü frene bassa da otomobili zamanında durduramadı.

    KAMERAYA YANSIDI

    İki çocuk, çarpmanın etkisi ile otomobilin önünde sürüklendi. Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    İstanbul’da bisiklete binen çocuklara otomobil çarptı VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Çocuklar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    YOĞUN BAKIMA ALINDI

    Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

    Çocuklardan birinin sağlık durumunun iyi olduğu, diğer çocuğun ise yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi.

    İstanbul’da bisiklete binen çocuklara otomobil çarptı #1

    İstanbul’da bisiklete binen çocuklara otomobil çarptı #2

    İstanbul’da bisiklete binen çocuklara otomobil çarptı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir