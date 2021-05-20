Bisikletle rampadan inen yabancı uyruklu 2 çocuğa, otomobil çarptı. Yaralanan çocuklar tedaviye alındı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde iki yabancı uyruklu çocuk, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki bir rampadan hızla indi.

Çocuklar, aniden yolda seyir halinde olan otomobilin önüne çıktı.

Sürücü frene bassa da otomobili zamanında durduramadı.

KAMERAYA YANSIDI

İki çocuk, çarpmanın etkisi ile otomobilin önünde sürüklendi. Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’da bisiklete binen çocuklara otomobil çarptı VİDEO



EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çocuklar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Çocuklardan birinin sağlık durumunun iyi olduğu, diğer çocuğun ise yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi.