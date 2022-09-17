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    İstanbul'da bisküvi çaldığı için dayak yiyen çocuğu mahalleli kurtardı

    Küçükçekmece’de bakkaldan bisküvi çaldığı için darp edilen çocuğu mahalleli kurtardı. Yere düşen çocuk, ‘Bir tane bisküvi aldım abi’ diyerek kendini savunurken, o anlar kameraya yansıdı.
    • 17.09.2022 - 17:01
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    İstanbul'da bisküvi çaldığı için dayak yiyen çocuğu mahalleli kurtardı

    İstanbul'da dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Gültepe Mahallesi’nde bulunan bir bakkala müşteri gibi giren çocuk, bir tane bisküvi çalarak kaçmaya başladı.

    Çocuğun kaçtığını gören bakkaldaki gençler ise peşinden koşarak çocuğu yakalayıp darbetti.

    Mahalleli darbedilen çocuğu kurtardı

    Kavgayı gören mahalleli, darbedilen çocuğu kurtarıp kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada bisküvi çalan çocuk yere düşerken, mahalleli darbedenleri sakinleştirmeye çalıştı.

    İstanbul'da bisküvi çaldığı için dayak yiyen çocuğu mahalleli kurtardı VİDEO

    "Bir bisküvi aldım abi"

    İHA'nın aktardığına göre çocuk yerde yattığı sırada, ‘Bir bisküvi aldım abi’ diyerek kendini savunurken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

    İstanbul da bisküvi çaldığı için dayak yiyen çocuğu mahalleli kurtardı #1

    İstanbul da bisküvi çaldığı için dayak yiyen çocuğu mahalleli kurtardı #2


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