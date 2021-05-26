İstanbul’da bonzai operasyonu: Yedek lastikte ele geçirildi

Bağcılar polisi, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın bagajında bulunan 2 stepne lastikte, 16 kilogram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı.

İlçede uygulama yapan yunus ekipleri, şüphe üzerine durdukları araçta bulunan şahısların üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ekipler, bunun üzerine araçta detaylı arama yaptı.

YEDEK LASTİKLERDEN BONZAİ ÇIKTI

Otomobilin bagajını açan polis, 2 adet stepne lastik olduğunu görünce durumdan şüphelendi. Lastikler, yoğun koku gelmesi üzerine bir iş yerine götürüldü. Spiral yardımıyla lastiği kesen ekipler, içerisinde 33 parça halinde satışa hazır 16 kilogram 435 gram bonzai ele geçirdi.

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LASTİKÇİYE UYUŞTURUCU BASKINI

Uyuşturucuların ele geçirilmesinin ardından zanlıların sorgulayan polis, uyuşturucuyu bir lastikçiden aldıklarını belirledi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen Bağcılar polisi, önceki gün akşam saatlerinde Sancaktepe Mahallesi'ndeki lastikçiye operasyon düzenledi. Operasyonda içeride detaylı arama yapan motorize polis ekipleri, depoda satışta hazır toplam 45 kilogram 745 gram bonzai, skunk ve kubar maddesi ele geçirdi. Ayrıca içeride 13 litre kaçak alkol, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir miktar paraya da el konuldu.

Aramalar ve bonzailerin bulunması ise kameralara yansıdı.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Aramaların ardından uyuşturuculara polis ekipleri tarafından el konulurken, araçta yakalanan ve “kaçakçılık”, “uyuşturucu ticareti”, “hırsızlık”, “uyuşturucu kullanma”, “yaralama” ve “kumar” suçlarından emniyette kayıtları bulunan Celal D., Turan D., Hasan Hüseyin K. ile Paşa E. ise gözaltına alındı.

Emniyette “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adli işlemleri yapılan şüphelilerden Paşa E. ve Hasan Hüseyin K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Celal D. ile Turan D. ise serbest bırakıldı.