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İHA

İstanbul'da kan donduran olay..

Esenyurt ilçesine bağlı Uğur Mumcu Caddesi’nde yürüyen vatandaşlar, bölgede bulunan boş bir arsada birinin hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Durumu anlamak için şahsa yaklaşan vatandaşlar, şüpheli erkek bedeninin kanlar içinde olduğunu ve nefes alış verişi olmadığını gördü.

KANLI CESET BULDULAR

Korkuya kapılan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede, cesedin 30’lu yaşlarda birine ait olabileceğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan şahsın silahla vurulduğu iddia edilirken, ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Şahsın ölüm nedeni yapılan incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.