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- İstanbul'da botoks yaptırdığı estetisyen şarkıcı çıktı
İstanbul'da botoks yaptırdığı estetisyen şarkıcı çıktı
Dolgu uygulamasının ardından hastanelik olan Azeri manken; ucuz sıvı ile işlem yapıldığını, kendini doktor olarak tanıtan kişinin de şarkıcı olduğunu iddia etti.
- Haber Merkezi
- 12.02.2021 - 20:56
Show TV'nin haberine göre; İstanbul'da yaşayan Azeri manken estetik kurbanı oldu.
Nişantaşı'nda bulunan bir estetik merkezine giden kadın, burnuna ve çenesine dolgu işlemi yaptırdı.
HASTANELİK OLDU
Evine giden mankenin iddiaya göre, bir süre sonra suratı şişti ve kızarmaya başladı. Hastaneye giden ve işlem sırasında ucuz sıvı kullanıldığını öne süren kadının, surat dokularının zarar gördüğü öğrenildi.
İstanbul'da botoks yaptırdığı estetisyen şarkıcı çıktı
ESTETİSYEN ŞARKICI ÇIKTI
4 gün tedavi gördükten sonra taburcu olan manken, dolguyu yapan kişiyi araştırmaya başladı. Araştırma sonucunda ise işlemi uygulayan kişinin İranlı bir şarkıcı olduğu ortaya çıktı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Estetik merkezi iddiaları yanıtsız bırakırken, genç manken yaşadığı talihsiz olayı yargıya taşıdı.