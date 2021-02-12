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İstanbul'da botoks yaptırdığı estetisyen şarkıcı çıktı

İstanbul'da botoks yaptırdığı estetisyen şarkıcı çıktı

Dolgu uygulamasının ardından hastanelik olan Azeri manken; ucuz sıvı ile işlem yapıldığını, kendini doktor olarak tanıtan kişinin de şarkıcı olduğunu iddia etti.