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    İstanbul'da bozulan aracını tamir eden şahıs, tırın altında kalarak can verdi

    Seyir halindeyken arızalanan aracını tamir etmeye çalışan oto tamir ustası, o esnada yoldan geçen tırın altında kaldı. Tamirci olay anında hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 12:00
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    İstanbul'da bozulan aracını tamir eden şahıs, tırın altında kalarak can verdi

    İstanbul Başakşehir'de bugün saat 09.45 sıralarında iddiaya göre 41 VN 172 plakalı araç, seyir halindeyken arıza yaptı.

    Arıza üzerine araç sahibi, tamirci Yasin B.'yi çağırdı. Yasin B., aracı olay yerinde tamir edemeyince kendi aracına bağlayıp çekmek istedi.

    TAMİR EDERKEN TIRIN ALTINDA KALDI

    Aracın çekimi için hazırlık yapıldığı esnada yolda ilerleyen tırın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan araçlara ve tamirciye çarptı.

    İstanbul da bozulan aracını tamir eden şahıs, tırın altında kalarak can verdi #1

    OLAY ANINDA CAN VERDİ

    Metrelerce sürüklenen oto tamircisi Yasin B., olay yerinde yaşamını yitirdi.

    YARALI SÜRÜCÜLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı iki sürücü hastaneye kaldırıldı.

    Öte yandan Yasin B'nin cenazesi, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.


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