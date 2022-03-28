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- İstanbul'da bozulan aracını tamir eden şahıs, tırın altında kalarak can verdi
İstanbul'da bozulan aracını tamir eden şahıs, tırın altında kalarak can verdi
Seyir halindeyken arızalanan aracını tamir etmeye çalışan oto tamir ustası, o esnada yoldan geçen tırın altında kaldı. Tamirci olay anında hayatını kaybetti.
- İHA
- 28.03.2022 - 11:51
- Güncelleme : 28.03.2022 - 12:00
İstanbul Başakşehir'de bugün saat 09.45 sıralarında iddiaya göre 41 VN 172 plakalı araç, seyir halindeyken arıza yaptı.
Arıza üzerine araç sahibi, tamirci Yasin B.'yi çağırdı. Yasin B., aracı olay yerinde tamir edemeyince kendi aracına bağlayıp çekmek istedi.
TAMİR EDERKEN TIRIN ALTINDA KALDI
Aracın çekimi için hazırlık yapıldığı esnada yolda ilerleyen tırın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan araçlara ve tamirciye çarptı.
OLAY ANINDA CAN VERDİ
Metrelerce sürüklenen oto tamircisi Yasin B., olay yerinde yaşamını yitirdi.
YARALI SÜRÜCÜLER TEDAVİ ALTINA ALINDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı iki sürücü hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan Yasin B'nin cenazesi, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.