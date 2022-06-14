Beyoğlu'nda çakarlı araçlarla düğün konvoyu yapıp trafiği durdurarak halay çeken gruba, 4 bin 430 lira para cezası verildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde geçen cuma günü düğün konvoyu oluşturan bir grup, trafiğin ortasında araçlarını durdurarak aşağı inip halay çekti.

Dakikalarca cadde ortasında halay çeken grup, daha sonra araçlarına binerek devam etti.

O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, konvoydaki bazı araçlarda da çakar olduğu görüldü.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 MMK 03 plakalı aracın sürücüsü Mahmut L., 34 VYS 23 plakalı aracın sürücüsü Hamza K. ve 34 CFU 465 plakalı araç sürücüsü Ahmet Emre K. isimli 3 kişiyi tespit etti.

4 bin 430 lira ceza aldılar

DHA'nın haberine göre ekipler, Mahmut L.’ye ve araç sahibine ‘usulsüz çakar-siren tertibatı kullanmak’ suçundan bin 823 lira ceza yazdı. Polis, Hamza K.'ye ‘yüksek sesle müzik’ ve ‘yol üzerinde yaya olarak trafiği tehlikeye düşürme’ maddelerinden 196'şar lira, Ahmet Emre K.’ye ise ‘duraklama’ ve ‘yaya olarak trafiği tehlikeye düşürme’ maddelerinden 196'şar lira ceza yazdı.

3 kişiye toplam 4 bin 430 lira ceza yazıldı.

İstanbul'da çakarlı düğün konvoyundakiler trafiği durdurup halay çekti VİDEO



























