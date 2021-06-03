Euro
10.5619
0.61%
Dolar
8.6932
1.17%
Altın
523.6
-0.69%
Borsa
1.421
-0.72%
Bitcoin
335.502
3.55%
EXEN Coin
33.16
0.18%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    İstanbul'da çalıntı otomobille kaza yapıp kaçtı

    Kazaya karışan şüpheli şahıs, olayın ardından bölgeden uzaklaştı. Kaza anı, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 17:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da çalıntı otomobille kaza yapıp kaçtı

    İstanbul'da sahte plakalı çalıntı araç, kazaya karıştı.

    Maltepe’de çaldığı lüks araçla ters şeritte hızla ilerleyen şüpheli şahıs, karşıdan gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Dün meydana gelen kaza sonrası araç sürücüsü, araçtan dahi inmeden olay yerinden hızla uzaklaştı.

    Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, diğer araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Kaza anı, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da açalıntı otomobille kaza yapıp kaçtı ViDEO

    PLAKA SAHTE, ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI

    Kazanın ardından polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası şahsın kullandığı aracın çalıntı, plakanın ise sahte olduğu tespit edildi.

    Polis ekipleri, çalıntı araçla kaçan şüpheli şahsı yakalamak üzere çalışma başlattı.

    İstanbul da çalıntı otomobille kaza yapıp kaçtı #1

    "KAZA YAPAR YAPMAZ KAÇTI"

    Kaza esnasında olay yerinde bulunan Erol Kara isimli vatandaş, "Sürücü telaşlı ve hızlıydı. Ne yöne gideceğini bilmiyor gibiydi. Sonrasında hızla ters yöne doğru hareket edince karşıdan gelen araca çarptı.

    Kaza yapar yapmaz kaçtı. Polis ekipleri buraya gelerek güvenlik kameralarını inceledi. Diğer araçta hasar büyüktü. Çekici ile kaldırıldı." diye konuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir