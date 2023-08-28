DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Lokanta olarak işletilen iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz iki kişi, etrafı kontrol ettikten sonra yanlarında getirdikleri balyoz ile lokantanın camlarını kırmaya çalıştı.

Camları kıramayınca şüpheliler, yanlarında getirdikleri benzini, lokantanın önündeki ahşap korkuluklara dökerek yaktılar.

Bir anda alevlerin yükselmesi ile iki şüpheli geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştılar.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Olay sırasında cadde üzerinde devriye halindeki polis ekipleri, yangını fark ederek site güvenliğine ve itfaiyeye haber verdi.

Polis ekiplerinin olay yerine çağırdığı itfaiye ekibi yangına kısa sürede müdahale etti.

O anlar kaydedildi

Şüphelilerin benzin döküp lokantayı yakmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Balyoz ile camı kırmaya çalışıyorlar, kıramıyorlar"

Lokanta sahibi Metin Kaya şu ifadeleri kullandı:

Cumartesi saat 05.10 saatlerinde alarm çaldı, alarmla uyandığımda dükkanın girişinde bir görüntü olduğunu fark ettik, zorlama olduğunu fark ettik. Akabinde güvenlik aradı, dükkanımızda yangın olduğunu acilen gelmemiz gerektiğini söyledi, biz de hemen geldik.



Geldiğimizde itfaiye gelmişti, polis ekipleri gelmişti. Onlar müdahale etmişler, söndürmüşlerdi. İki kişi geliyor araba ile yanaşıyorlar, balyoz ile camı kırmaya çalışıyorlar, kıramıyorlar.



Cam kırılmayınca bir buçuk litre benzin ile dışarıdaki reklam tabelalarımıza ahşaplara döküyorlar, çakmağı vurup gidiyorlar. Kimdir, nedir, neyin nesidir de bilmiyoruz, en kısa sürede inşallah yakalanırlar.