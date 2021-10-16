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    İstanbul’da camilere dadanan hırsızlar kamerada

    Girdikleri camilerde abdest alacak gibi yaparak şadırvanlardan 21 adet musluk çalan iki hırsızdan biri suçüstü yakalandı. Şüpheli, muslukları uyuşturucu almak için çaldıklarını söyledi.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 13:02
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    İstanbul’da camilere dadanan hırsızlar kamerada

    İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Hürriyet ve Çağlayan Mahallesi'ndeki camiler, hırsızların hedefi oldu.

    Abdest alma bahanesiyle camilere giren 2 şüpheli 21 tane musluk çaldı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    İmam ve cemaat hırsızlık olaylarının üzerine çalınanların yerine plastik muslukla çözüm bulurken, Kağıthane polisi olayla ilgili çalışma başlatıp güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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    BİRİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Çalışmalarını sıklaştıran ekipler, gece saatlerinde hırsız Ferhat U.’nun Hürriyet Mahallesi'ndeki bir camiye geldiğini fark etti. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı bekçileri fark eden Ferhat U. kaçmaya başladı. Hırsız, bir süre yaşanan kovalamaca sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan incelemede Ferhat U.'nun “uyuşturucu madde ticareti”, “evden ve araçtan hırsızlık”, “gasp” gibi suçlardan 26 adet kaydı olduğu, bunların yanı sıra da “uyuşturucu madde almak” suçundan arandığı öğrenildi.

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    İTİRAF ETTİ: UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN SATTIM

    Ferhat U. ilk ifadesinde ise uyuşturucu madde almak için muslukları hurdacıya sattığını itiraf etti. İşlemleri tamamlanan Ferhat U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul’da camilere dadanan hırsızlar kamerada

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