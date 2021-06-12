İstanbul'da caminin muslukları çalındı

Muslukları çalan hırsız, caminin 30 ton suyunun boşa gitmesine yol açtı.

İstanbul Sultangazi'de bir caminin şadırvanındaki musluklar, yerinden söküldü.

Hırsızlık, geçtiğimiz cuma günü, gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Sultançiftliği Hayırlıoğlu Camii'nde yaşandı.

MUSLUK HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kimliği belirsiz şahıs, şadırvandaki 10 musluğu yerinden söktü. Sabah namazı için camiye gelen cemaat, şadırvandaki muslukların yerinde olmadığını gördü.

Cami yetkilisi Abdulkadir Tezbaşaran, durumu polise bildirdi. Kimliği belirsiz hırsızın cami içerisine girmesi ve muslukları alıp çıkması güvenlik kamerasına yansırken, kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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"30 TON SUYUMUZ HEBA OLDU"

Üçüncü kez caminin musluklarının çalındığını söyleyen Tezbaşaran, "Depomuz yaklaşık 30 ton su alıyor. 30 ton suyumuz heba oldu. Bunu yapan arkadaş gelsin, ihtiyacını karşılayayım. Lütfen muslukları çalmasın. Bu üçüncü oldu. Yaptığı kul hakkına giriyor. 15 günde, 1 ayda bir musluklarımız çalınıyor.

"CAMİMİZİN ETRAFI KAPANMADIĞI SÜRECE..."

Camimizin etrafı kapanmadığı sürece bu muslukları çalan çok olur. Affedersiniz, caminin etrafına büyük abdestini yapan da çok olur. Cami derneğimiz şu anda kayyımla yönetilmektedir. Camimizin etrafının çevrilmesi konusunda bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz." dedi.