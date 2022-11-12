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    İstanbul'da camiye içki şişesiyle girip Kur'an-ı Kerim’e tekme attı

    Camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesi ile sigara içerek giren ve Kur'an-Kerim’e tekme atan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
    • 12.11.2022 - 19:53
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 20:16
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    İstanbul'da camiye içki şişesiyle girip Kur'an-ı Kerim’e tekme attı

    İstanbul'da dün İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan camide akılalmaz bir olay yaşandı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şahsın camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesi ile sigara içerek girdiği görüldü.

    Kur'an-ı Kerim’e tekme attı

    Öte yandan şahsın Kur'an-ı Kerim’e tekme attığı anlar ise izleyenlere 'bu kadarına pes' dedirtti.

    Yakalandı

    İmamım şikayetçi olması üzerine zanlının polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre; zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İstanbul'da camiye içki şişesiyle girip Kur'an-ı Kerim’e tekme attı VİDEO


    İstanbul da camiye içki şişesiyle girip Kur an-ı Kerim’e tekme attı #1

    İstanbul da camiye içki şişesiyle girip Kur an-ı Kerim’e tekme attı #2

    İstanbul da camiye içki şişesiyle girip Kur an-ı Kerim’e tekme attı #3

    İstanbul da camiye içki şişesiyle girip Kur an-ı Kerim’e tekme attı #4

    İstanbul da camiye içki şişesiyle girip Kur an-ı Kerim’e tekme attı #5

    İstanbul da camiye içki şişesiyle girip Kur an-ı Kerim’e tekme attı #6

    İstanbul da camiye içki şişesiyle girip Kur an-ı Kerim’e tekme attı #7

    İstanbul da camiye içki şişesiyle girip Kur an-ı Kerim’e tekme attı #8

    İstanbul da camiye içki şişesiyle girip Kur an-ı Kerim’e tekme attı #9


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