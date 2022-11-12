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İstanbul'da camiye içki şişesiyle girip Kur'an-ı Kerim’e tekme attı

İstanbul'da camiye içki şişesiyle girip Kur'an-ı Kerim’e tekme attı

Camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesi ile sigara içerek giren ve Kur'an-Kerim’e tekme atan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.