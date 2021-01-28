İstanbul'da canlı hayvan kaçakçılarına operasyon

Pacman kurbağası, varanüs glauerti, taç yavru gekonu gibi 40 canlı hayvanın kaçak yollarla ticaretini yapan 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan kaçakçılarına da göz açtırmadı.

Ekipler, gelen bir ihbarı değerlendirerek pazartesi günü Pendik'te bir adrese canlı hayvan kaçakçılığı operasyonu düzenledi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda; 2 adet savanna monitör, 4 adet cüce monitör (varan), 2 adet varanüs glauerti, 5 adet büyük, 5 adet küçük olmak üzere 10 adet pacman kurbağası, 5 adet terribilis kurbağası, 2 adet yetişkin taç geko, 9 adet taç yavru geko, 2 adet amazon süt kurbağası, 3 adet tinçtorius kurbağası, 1 adet yeşil ağaç gekosu olmak üzere toplam 40 adet canlı hayvan ele geçirildi.

HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Operasyonda yakalanan 1 kişi hakkında, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "CITES (Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) Sözleşmesine Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı. 40 hayvan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

































