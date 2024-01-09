İstanbul'da canlı yayında uyuşturucu madde kullanan şahıs yakalandı Büyükçekmece'de canlı yayında uyuşturucu madde kullanan ve silahlı videolar çekip paylaşan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA

İstanbul Büyükçekmece'de bugün Kumburgaz Mahallesi'nde Tarık Buğday isimli şahıs, silahlı videolar çekip sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Zaman zaman canlı yayınlar da yapan Buğday, husumetli olduğu kişilere tehditler de savurdu.

Canlı yayın açıp tehditler savurdu

Buğday, en son yaptığı canlı yayında ise açıkça uyuşturucu madde kullandı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Açıkça uyuşturucu madde kullandı: Paketlendi

Ekipler, kısa içinde Tarık Buğday'ı yakaladı.

Buğday, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)