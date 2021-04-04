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    İstanbul'da çatı katında mangal yangına neden oldu

    Bağcılar’da 6 katlı binanın çatısında yakılan mangal sonucu çıkan yangın geceyi aydınlattı.
    • İHA
    • 04.04.2021 - 05:57
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 06:14
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    İstanbul'da çatı katında mangal yangına neden oldu

    İstanbul'un Bağcılar İlçesi Çınar Mahallesi 787. Sokakta bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında yakılan mangal sonucu yangın çıktı.

    Yangın kısa süre içinde büyüyerek çatı katında patlamalara sebep oldu.

    Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

    İstanbul'da çatı katında mangal yangına neden oldu VİDEO

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangından dolayı çatı katında maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.

    İstanbul da çatı katında mangal yangına neden oldu #1

    ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

    Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde çatı katındaki alevlerin boylarının korkuttuğu görüldü. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin tuttuğu rapor sonrasında belli olacak.

    İstanbul da çatı katında mangal yangına neden oldu #2

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