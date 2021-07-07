Haberler

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü

İstanbul'da çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü

Sultanbeyli’de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Metruk binanın çatısından yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.