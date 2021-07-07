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- İstanbul'da çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü
İstanbul'da çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü
- İHA
- 07.07.2021 - 06:27
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Battalgazi Mahallesi Nihal Sokaktaki 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Metruk binada meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verirken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul'da çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü VİDEO
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.
Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Görgü tanığı, Fahri Ay “Biz uyuyorduk. Araçların korna sesine uyandık. Geldiğimizde bina alev alev yanıyordu. Elektrik kontağından çıkmış galiba binada zaten kimse yaşamıyor. Ölü ya da yaralı yok." dedi.