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    İstanbul'da çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü

    Sultanbeyli’de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Metruk binanın çatısından yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
    • İHA
    • 07.07.2021 - 06:27
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    İstanbul'da çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Battalgazi Mahallesi Nihal Sokaktaki 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Metruk binada meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verirken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İstanbul'da çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü VİDEO

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

    Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

    Görgü tanığı, Fahri Ay “Biz uyuyorduk. Araçların korna sesine uyandık. Geldiğimizde bina alev alev yanıyordu. Elektrik kontağından çıkmış galiba binada zaten kimse yaşamıyor. Ölü ya da yaralı yok." dedi.

    İstanbul da çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü #1

    İstanbul da çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü #2

    İstanbul da çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü #3

    İstanbul da çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü #4


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