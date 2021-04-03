Euro
9.5829
-0.08%
Dolar
8.1525
0.58%
Altın
454.04
0.68%
Borsa
1.43
0.25%
Bitcoin
484.370
-0.19%
EXEN Coin
20.69
-1.98%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    İstanbul'da çatıları saran alevler, mahalleliyi sokağa döktü

    Ataşehir'de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın yan eve de sıçradı. Sokağa dökülen mahalleli hortumlarla alevlere müdahale ederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 20:42
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 20:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da çatıları saran alevler, mahalleliyi sokağa döktü

    İstanbul Ataşehir'de Yeni Çamlıca Mahallesi Sarı Çiçek Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evin çatı katında saat 18.30 sıralarında yangın çıktı.

    Henüz bilinmeyen bir nedenle iki katlı evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

    ALEVLER YAN BİNAYA SIÇRADI

    Yangın yan evin çatısına sıçrayınca alevler büyüdü. Yoğun duman ve alevleri fark eden ve polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı.

    İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlerin sardığı çatılara müdahale etti.

    İstanbul'da çatıları saran alevler, mahalleliyi sokağa döktü VİDEO

    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Öte yandan çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yaşanan o anlar havadan görüntülendi.

    İstanbul da çatıları saran alevler, mahalleliyi sokağa döktü #1

    İstanbul da çatıları saran alevler, mahalleliyi sokağa döktü #2

    İstanbul da çatıları saran alevler, mahalleliyi sokağa döktü #3

    İstanbul da çatıları saran alevler, mahalleliyi sokağa döktü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir