İstanbul'da komşusuna çekiçle saldıran kişi serbest bırakıldı

Kadın kılığına girerek komşusunu gasbetme amacıyla çekiçle döven Vefa E., gözaltına alındı. İfade sonrası serbest kalan şahsın kararına itiraz edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de Ömür Sokak'ta oturan Naciye O. (53), gündüz vakti evde bulunduğu sırada kapı çaldı.

Evin kapısını açan Naciye O, elinde çekiç bulunan başörtülü ve uzun pardösülü, eldivenli bir kişi ile karşılaştı.

ÇEKİÇLE DARBEDİLDİ

Şüpheli, Naciye O.'nun başına çekiçle vurduktan sonra eve girdi. Şüpheli şahıs evin içinde de darbetmeye devam ettiği Naciye O.'nun direnmesi üzerine kaçtı.

SALDIRGAN KOMŞUSU ÇIKTI

Naciye O.'nun haber vermesi üzerine harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarına ait 22 saatlik görüntü kaydını inceledikten sonra gasp amaçlı eve girdiği iddia edilen şüphelinin kimliğini tespit ederek, aynı apartmanda oturan Vefa E'yi (35) gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

İşlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Vefa E, savcılığa ifade verdi. Cumhuriyet savcısı, şüpheliyi tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk etti. Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti.