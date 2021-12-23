Cipi ile seyir halinde olan cip sürücüsü Batuhan Algan, önündeki tırın devrilmesiyle ani manevra yaptı. Yaşanan kaza anları, o anda kayıtta olan cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul’da, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde, saat 11.00 sıralarında, tepecik istikametine giden karayoluna bağlanmak isteyen tır, virajı alamayarak devrildi.

Tırın devrildiği sırada, arkasında seyreden cipin sürücüsü Batuhan Algan'ın (19) arkadaşları da cep telefonu kamerası ile kayıt halindeydi.

Algan, önünde devrilen tıra çarpmaktan son anda kurtulurken, o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karayoluna bağlanmak için viraja giren tırın devrildiği, sürücünün de devrilen tıra çarpmamak için son anda manevra yaptığı görüldü.

“KENDİMİ SAĞA ATIP BİR ANDA KURTULDUM”

Direksiyonu son anda sağa kırarak büyük bir felaketin önüne geçen Batuhan Algan, “Ben şeridimde giderken tır bir anda devrildi. Ne olduğunu anlayamadım. Refleksim sağlammış. Kendimi sağa atıp, bir anda kurtuldum. Hissizleştim. Ne hissettiğimi bilmiyorum. Biraz panik oldum. Kenara çektim. Bir titreme geldi. Hiçbir şey olmadı. İndik şoföre yardım ettik. Şoförün de burnu bile kanamamıştı. Hiçbir şeyi yoktu. Arkadaşlarım arka koltuktaydı. Biri videoya çekiyordu. Arkadaşımı askere gitmesi için havalimanına bırakmıştım.” dedi.

İstanbul’da cep telefonuyla çekimdeyken, tır devrildi VİDEO

