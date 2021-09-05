İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonla birlikte 56 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çalışma yaptı.

Ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis bulunan hükümlüler ve çeşitli suçlardan aranmakta olan şüphelilerin yakalanması için il genelinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İLK OLARAK 31 KİŞİ YAKALANDI

6 Ağustos Cuma günü İl genelinde yapılan operasyonda hırsızlık, yağma, kasten yaralama, cinsel istismar, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan çeşitli oranlarda kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan toplam 31 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmek üzere bölge polis merkezlerine teslim edildi.

GÖZALTI SAYISI 56'YA ULAŞTI

Cuma günü yapılan operasyonla birlikte son bir ayda İstanbul 'da yakalanan şüpheli sayısı toplam 56 oldu.





