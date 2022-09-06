İstanbul'da çevik kuvvet, meslektaşını vurdu

Fatih'te çevik kuvvet polisi S.Ö., minibüste silahını doldur-boşalt yaparken meslektaşı K.B.'yi vurdu.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Vatan Caddesi'nde saat 16.00'da akılalmaz bir olay yaşandı.

Bölgede bulanan çevik kuvvet polisleri, görevleri bittikten sonra yemek yemeye gitti ve daha sonra da polis minibüsüne döndü.

Meslektaşını başından vurdu

Minibüse dönen polis memuru S.Ö., doldur boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, polis memuru K.B.'nin başına isabet etti.

K.B, hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan polis memuru K.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili inceleme devam ediyor.













