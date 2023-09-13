İstanbul'da çevresinden geçen başörtülü kadınlara saldırdı Yoldan geçen başörtülü kadınlara saldıran bir kadın kameralara yansıdı. Yaşanan olayın ardından şüpheli kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Son dönemde muhafazakar kesime yönelik saldırılar artmaya başladı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir kadın bilinmeyen bir nedenle çevreden geçenlere saldırdı.

Çocuklu bir kadını kovalayan şüpheli, bir başka kadına ise arkadan saldırdı.

Yoldan geçen başka bir kadının başörtüsünü açmaya çalışan şüpheli kadının saldırısında neye uğradığını şaşıran kadın güçlükle kaçtı.

O anlar kaydedildi

Yaşanan bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

Şüpheli kadın gözaltına alındı

Yaşananlardan dolayı tedirgin olan mahalleli, polise haber vermesiyle şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Sanırım haplanmıştı millete saldırdı"

Görgü şahidi Muhammet Emin Kılıç isimli bir vatandaş, “Sanırım haplanmıştı millete saldırdı. Özellikle kapalı kadınlara saldırdı. Çocuklu ailelere saldırıyordu. Hatta bir çocukta korkudan ağladı. Polisi aradık” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)