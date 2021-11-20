Polis ekipleri tarafından taksicilere yönelik yapılan denetimde bir kişi trafikten men edilirken 3 kişiye para cezası kesildi. Şoförler ilginç savunmalarda bulundu.

Fatih'te Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından, taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Vatan Caddesi'nde üzerinde bekleyen sivil trafik polisleri, kuralların dışına çıkan yolcuları seçerek trafik polislerine bildirdi.

İhbar edilen taksi sürücülerini durduran ekipler , 3 taksiciye emniyet kemeri takmaması nedeniyle ceza yazarken bir taksi ise yolcu seçtiği gerekçesiyle trafikten men edildi.

İstanbul'da ceza yiyen taksici: Ha kelepçe yemişim ha kemere bağlı kalmışım VİDEO

"HA CEZAEVİNDE KELEPÇE YEMİŞİM, HA BUNA BAĞLI KALMIŞIM"

Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen İsmail Sezer, "Sabah 8'de alıyorum akşam 12'e kadar zaten nefes alamıyoruz. Diyelim ki oruçluyuz, pranga mahkumu gibi sizce mantıklı bir şey mi? Hangi görevli memur takıyor, hak mı bu sizce? Ha cezaevinde kelepçe yemişim, ha buna bağlı kalmışım" ifadelerini kullandı.





"YOLCU YENİ BİNDİ, TAKMAMA GEREK KALMADAN ÇEVİRDİLER"

Bir diğer taksici Hamza Gürtürk ise, "Yolcu yeni bindi, takmama gerek kalmadan çeviriler. Denetimler olsun. Başka yerlere de baksınlar. Taksim Meydanı'na baksınlar, Sirkeci'ye baksınlar. Oralar biraz daha sıkıntılı. Taksimetrelerini açsınlar, kötüler bizi de içinde sürüklüyor. Maalesef ismimiz kötüye çıkıyor" diyerek kendisini savundu.





"PAYDOS SAATİM NEDEN YOLCU SEÇEYİM"

Yolcu seçtiği için aracı trafikten men edilen ve bin 339 lira ceza yiyen Yahya Sezer ise,"İki kişi geldi. Bana balık restoranı sordu. Ben de Yenikapı'da olduğunu söyledim. Yolcu seçmedim. Seçsem buraya kadar boş gelmem. Mesai bitmiş. Paydos saatim. Neden yolcu seçeyim? Yolculara nereye gidiyorsun diye sormadım. İki kişi adres sordu" dedi.

















