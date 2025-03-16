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DHA

İstanbul Bayrampaşa'da iki kadın hırsızın bir evi soyması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

50'den fazla iş yeri, toplu taşıma ve KGYS kamerasını izleyen polisler, hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin 36 yaşındaki Ceylan Çiçek ve 18 yaşındaki Belkız Ura olduğunu tespit etti.

YAKALANDI

Polis ekipleri, adresi belirlenen Ceylan Çiçek'in evine 22 Şubat Cumartesi günü operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında yakalanacağını anlayan ve hamile olduğu öğrenilen Çiçek, camdan atladı.

Ekipler tarafından yakalanan Çiçek, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

189 SUÇ KAYDI, 472 YIL HAPİS CEZASI

Çiçek'in emniyetti yapılan sorgusunda 13 çocuğu olduğu, 14'üncü çocuğuna da hamile olduğu, 189 ayrı suçtan kaydı, 20 ayrı dosyadan aranması olduğu ayrıca 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNE KONULDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiçek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

54 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlenen Belkız Ura'yı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

HAMİLE KALARAK HAPİSTEN YIRTTI

Gözaltına alınan Çiçek, Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Çiçek'in emniyette yapılan sorgulamasında 189 suç kaydı olduğu ve 23 dosyadan arandığı ortaya çıktı.

12 yılı kesinleşmiş toplam 472 yıl hapis cezası bulunan Çiçek'in, hapisten kurtulmak için defalarca hamilelik gerekçesini kullandığı tespit edildi.

Çiçek'in hamilelik gerekçesi ile hapis cezalarına erteleme kararı aldırttığı belirlendi.