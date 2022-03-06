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    İstanbul'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü, Kars'ta hırsızlıktan yakalandı

    İstanbul'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıktıktan sonra Kars'ta otomobil çalan ve iş yerinden hırsızlık yapan hükümlü yakalandı.
    • AA
    • 06.03.2022 - 00:20
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 00:31
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    İstanbul'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü, Kars'ta hırsızlıktan yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kars'ta otomobil çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Yaklaşık 200 saatlik güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin A.G. olduğunu belirledi.

    ÖNCE OTOMOBİLİ, SONRA 30 BİN LİRALIK ÜRÜNÜ ÇALDI

    Zanlının önce bir otomobili, ardından da bu araçla gittiği marketten yaklaşık 30 bin lira değerinde tekel ve muhtelif ürünler çaldığı tespit edildi.

    İstanbul'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü, Kars'ta hırsızlıktan yakalandı - VİDEO

    2 KİŞİ YAKALANDI

    Polis, operasyonla A.G. ile hırsızlıklarda kendisine yardım eden Ç.M'yi yakaladı.

    20 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞTI

    Emniyete götürülen şüphelilerden A.G'nin İstanbul'da çok sayıda hırsızlığa karıştığı ve tutuklu bulunduğu İstanbul Silivri Cezaevinden 20 gün önce izinli çıktığı öğrenildi.

    İstanbul da cezaevinden izinli çıkan hükümlü, Kars ta hırsızlıktan yakalandı #1

    İstanbul da cezaevinden izinli çıkan hükümlü, Kars ta hırsızlıktan yakalandı #2


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