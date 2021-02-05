Yapılan tedavinin ücreti üzerine başlayan tartışmada, diş kliniğinde hakaretler savuran şahsın tavırları kameraya yansıdı.

İstanbul Avcılar’da bir diş kliniğinde tedavi olan ancak ücretini ödemeyen kadın çift dehşet saçtı.

İddiaya göre, 2018 yılında diş tedavisine başlanan H.B.Ş., bir süre sonra maddi imkansızlarından dolayı tedavinin tamamlanması için doktordan süre istedi, bu sürede diş tedavisinin devam etmesini, en kısa zamanda ödemeyi yapacağını belirtti.

"ÖDEME YAPMAYACAĞIM"

En son randevusuna gelen çift, tedaviyi tamamlandıktan sonra hiçbir ödeme yapmadı. "Tedaviden memnun kalmadım, ödeme yapmayacağım" dediği belirtilen H.B.Ş., ücretin geri kalanını ödemeyeceğini belirtti.

Telefonda yaşanan tartışmanın ardından sinirlenen H.B.Ş., "30 dakika sonra eşimi de alıp geliyorum, bu lafları size ödeteceğim” diyerek telefonu kapattı. Eşi ile polikliniğe gelen kişi, ortalığı birbirine kattı.

İstanbul'da çift, diş kliniğinde ortalığı birbirine kattı ViDEO

OLAY ANI KAMERADA

Doktorun üzerine yürüyen şahıs, önce küfür etti daha sonra darbetmeye başladı. İş yerinde bulunan çalışanlar ise araya girerek öfkeli çifti durdurmaya çalıştı.

Yaşanan kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, her iki tarafı karakola götürdü.

Diş polikliniğinde yaşanan kavga güvenlik kameraları ve çalışanların cep telefonlarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın, doktora küfür ederek saldırdığı ve darbettiği görülüyor.

"KÜFÜR EDİP DARBETTİ"

Darp raporu alan doktor S.U yaşadıklarını anlattı:

"3 yıldır yapılan tedavinin bir kısmını ödemiyordu. Ben de telefonla arayarak ödemenin yapılmaması durumunda artık hukuki yollara başvuracağımızı dile getirdim. Buna sinirlenip tehditler savurup diş kliniğine geleceğini söyledi ve kapattı.

Kısa bir süre sonra eşiyle gelip tehditler ve hakaretler yağdırdı. Eşi beni darbetti ve ağza alınmayacak küfürler söyledi. Bu durum karşısında biz de polisi arayarak şikayetçi olduk. 3 günlük iş göremez raporum var."