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    İstanbul'da cinayet işleyen şahıs Siirt'te yakalandı

    Tasarlayarak öldürme suçundan aranan zanlı, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 13:04
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    İstanbul'da cinayet işleyen şahıs Siirt'te yakalandı

    Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

    İstanbul'da suç örgütü liderinin kardeşinin ölümünden sorumlu olan zanlının, işlediği cinayet sonrasında Siirt'te ekipler tarafından yerinin tespil edildiği ve tutuklandığı bildirildi.

    VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

    Siirt Valiliği, sosyal medya üzerinden olay hakkında açıklamalarda bulundu.

    Açıklamada, "24 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Nişantaşı semtinde organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve Ferdi Topal isimli şahısların öldürülmesi olayının faili olarak İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince ‘Tasarlayarak Öldürme’ suçundan aranması bulunan Metin Yüksek isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz ekiplerince yapılan çalışma sonucu 26 Eylül 2021 pazar günü saat 13.45 sıralarında Siirt kent merkezi Cengiz Topel Caddesi üzerinde takip edilerek yakalanmış olup mevcutlu olarak mahkemeye çıkarılmış, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılarak Batman T tipi cezaevine teslim edilmiştir." denildi.

    İstanbul da cinayet işleyen şahıs Siirt te yakalandı #1

    İstanbul da cinayet işleyen şahıs Siirt te yakalandı #2

    İstanbul da cinayet işleyen şahıs Siirt te yakalandı #3

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