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    İstanbul'da cinayet şüphelisi operasyonunda polise silahlı saldırı

    İstanbul'un Silivri ilçesinde cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya yapılan operasyonda polise düzenlenen silahlı saldırıda 1 komiser yardımcısı ağır yaralandı.
    • 23.10.2022 - 20:33
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    İstanbul'da cinayet şüphelisi operasyonunda polise silahlı saldırı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Avcılar’da işlenen bir cinayetle bağlantılı aranan bir şüphelinin Silivri ilçesi Temizkumlar Mahallesi’nde bulunan bir villada saklandığını tespit etti.

    Bugün polis ekipleri villaya operasyon düzenledi.

    Operasyon sırasında içeriden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre Cinayet Büro Amirliğinde görevli komiser yardımcısı A.N.’nin (50) vurularak yaralandığı belirlendi.

    Yaralı polisin hayati tehlikesi sürüyor

    Yaralı polis Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.N.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polise ateş eden saldırganlar düzenlenen operasyonla yakalandı.

    İHA'nın haberine göre olayla ilgili çok yönlü olarak inceleme başlatıldı.

    İstanbul da cinayet şüphelisi operasyonunda polise silahlı saldırı #1


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