İstanbul'da Çinli turistlerin villasına sahte operasyon

Sahte polislerin gerçekleştirdiği olayda, 65 bin dolar kripto paranın bulunduğu soğuk cüzdan ile 45 bin lira gasbedilirken, olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

İstanbul'da Çin uyruklu turistlerin kaldığı villaya bir sahte operasyon düzenlendi.

DHA'nın haberine göre; İstanbul'da yaşayan Erkan Selimoğlu, Muğla'nın Menteşe ilçesinde görevli polis memuru arkadaşı 'Pinti' lakaplı Emin Yıldırgan'ı arayıp tanıdığı zengin Çinli bir aile olduğunu anlattı.

'Çinlilerin evini basarak kısa zamanda zengin olabiliriz'

Selimoğlu'nun 'Çinlilerin evini basarak kısa zamanda zengin olabiliriz' teklifini kabul eden Yıldırgan, meslektaşı Beytullah Özgaznep, esnaf Ali Yılmaz ve Oktay Çam ile de fikir alışverişinde bulundu.

Teknik takibe yakalanmamak için kullandıkları telefonları Muğla'da bırakıp otomobille İstanbul'a giden 4 kişi, Küçükçekmece’de buluştukları Erkan Selimoğlu ile plan yaptı.

Polis yeleklerini giydiler

Polis memurları Emin Yıldırgan ve Beytullah Özgaznep, yanlarında getirdikleri polis yeleklerini kendileriyle birlikte diğer 3 kişiye de giydirdi.

65 bin dolar kripto para ve 45 bin lira gasp

Çinli turistlerin kaldığı villaya, sahte operasyon düzenleyen 5 kişi, 65 bin dolar kripto paranın bulunduğu soğuk cüzdan ve şifresiyle 45 bin lirayı alıp villadan ayrıldı.

Çinli turistlerin ifadesi alındı

İhbar üzerine adrese giden, Çinli turistlerin ifadesine başvurup güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kurulan özel ekip, şüphelileri Muğla'nın Menteşe ilçesindeki evlerinde gözaltına aldı.

5 kişi tutuklandı

İstanbul'a götürülen ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Yıldırgan, Beytullah Özgaznep, Ali Yılmaz, Oktay Çam ve Erkan Selimoğlu tutuklandı.

Kripto paralar bulunamadı

Kripto para cüzdanıyla 45 bin TL'nin şüphelilerin evlerinde bulunamadığı öğrenildi.













