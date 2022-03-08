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- İstanbul’da, cinsel istismar davasında avukata saldırı
İstanbul’da, cinsel istismar davasında avukata saldırı
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan M.A., 15 yıl hapis cezası aldı. Kararın çıkmasının ardından sanığın yakınları, müşteki çocuğun avukatı Mehmet Hakkı Çezik’in burnunu kırdı.
- DHA
- 08.03.2022 - 17:37
- Güncelleme : 08.03.2022 - 17:39
Bakırköy 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kendi kızına istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık M.A. isimli şahıs, görülen duruşmada 15 yıl hapis cezası aldı.
Duruşma çıkışı sanık M.A’nın oğlu M.E.A., adliye koridorunda mağdur çocuğun avukatı Mehmet Hakkı Çezik’e yumruk ve tekmeyle saldırarak burnunu kırdı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Polis ve güvenlik memurları, saldırganı gözaltına alarak nezarete götürdü.
Saldırı sonrası yüzü kanlar içinde kalan Çezik, ambulansla hastaneye kaldırıldı.