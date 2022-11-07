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    İstanbul'da ciple tramvay yoluna girdi

    Yoğun trafikten kaçmak için ciple tramvay yoluna giren sürücüsüyü, trafik polisleri durdurdu. Tramvay seferlerinin aksamasına neden olan sürücü, emniyete götürüldü.
    • 07.11.2022 - 20:36
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 20:57
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    İstanbul'da ciple tramvay yoluna girdi

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir kaza olayı meydana geldi.

    Karaköy'den Eminönü'ne geçişte, Galata Köprüsü üzerinde yoğun trafikten kaçmak isteyen sürücü, 34 ST 652 plakalı ciple, tramvay yoluna girdi.

    Cip durduruldu

    DHA'nın haberine göre; bölgede görev yapan trafik polisleri, bir süre tramvay yolunda ilerleyen cipi durdurdu.

    Sürücü emniyete götürüldü

    Tramvay seferlerinin aksamasına neden olan sürücü, polis merkezine götürülürken cip, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

    İstanbul da ciple tramvay yoluna girdi #1

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