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İstanbul'da ciple tramvay yoluna girdi

İstanbul'da ciple tramvay yoluna girdi

Yoğun trafikten kaçmak için ciple tramvay yoluna giren sürücüsüyü, trafik polisleri durdurdu. Tramvay seferlerinin aksamasına neden olan sürücü, emniyete götürüldü.