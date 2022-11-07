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İstanbul'da ciple tramvay yoluna girdi
Yoğun trafikten kaçmak için ciple tramvay yoluna giren sürücüsüyü, trafik polisleri durdurdu. Tramvay seferlerinin aksamasına neden olan sürücü, emniyete götürüldü.
- 07.11.2022 - 20:36
- Güncelleme : 07.11.2022 - 20:57
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir kaza olayı meydana geldi.
Karaköy'den Eminönü'ne geçişte, Galata Köprüsü üzerinde yoğun trafikten kaçmak isteyen sürücü, 34 ST 652 plakalı ciple, tramvay yoluna girdi.
Cip durduruldu
DHA'nın haberine göre; bölgede görev yapan trafik polisleri, bir süre tramvay yolunda ilerleyen cipi durdurdu.
Sürücü emniyete götürüldü
Tramvay seferlerinin aksamasına neden olan sürücü, polis merkezine götürülürken cip, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.