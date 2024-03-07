İstanbul'da çirkin olay! Öz kızına istismarda bulunan babaya 28 yıl hapis Ümraniye'de babası tarafından cinsel istismar sonrası hayatını kaybeden Sinem Nur Ercan Taştan davasında karar açıklandı. Öz kızına cinsel istismarda bulunan baba Turan Ercan, 28 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı..

DHA

İstanbul'da 2009'da başlayan cinsel istismar davasında karar çıktı..

Ümraniye ilçesinde Sinem Nur Ercan Taştan'a babası Turan Ercan tarafından 2009 yılında başlayan cinsel istismar, 2022 yılına kadar devam etti.

2022 yılında Sinem Nur Ercan Taştan babasından şikâyetçi oldu. Şikayet sonrasında başlatılan soruşturmada yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

Takipsizlik kararı sonrasında Sinem Nur Ercan Taştan'ın yaşamına son vermesinin ardından Sinem Nur Ercan Taştan’ın annesi, babanın kızı istismar ederkenki ses kaydı ile şikâyetçi oldu.

"Kediye bile kıyamayan insanım, kızıma nasıl kıyayım"

Ses kaydının ardından dava açıldı. Sanık Turan Ercan, duruşmadaki savunmasında şu ifadeleri kullandı:

Bu kız bütün maddeleri kullandı. Sağlıklı bir düşünceye sahip olmadığını annesi de biliyor. Diğer kızım neden böyle bir iftirada bulunmuyor. Hayatım boyunca tertemiz yaşamış insanım. Annesiyle kaç kez hastaneye götürdük. Bu kızın iftiralarının doğru olması mümkün değil. Karımla 28 yıldır evliyim böyle bir adamsam neden ayrılmadı benden. Hepsi iftiradır. Kediye bile kıyamayan insanım, kızıma nasıl kıyayım. Kızım kullandığı maddeler yüzünden halüsinasyon görüp bana iftira atmıştır. Daha önce annesinin de benimde boğazıma bıçak dayamış bir kız. Beraatimi istiyorum.

"Anne olarak içim acıyor"

Sinem Nur Ercan Taştan’ın annesi, “Rahmetli kızımın sesi olmak istiyorum. Anne, babam beni istismar ettiği için sokaklara düştüm. Bana sürekli uyuşturucu kullandığı için bunu yapıyor dedi. Beni ve kızımı tehdit etti. Darbetti. Kızımın anne dayanamıyorum canıma kıyacağım demesi kulaklarımdan çıkmıyor. Bana gözümüz aydın Yasemin kızımız ölmüş dedi. Anne olarak içim acıyor. Bana evladımı geri ver." ifadelerini kullandı.

28 yıl hapis cezası verildi

Mahkeme, sanık Turan Ercan’ın 28 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Turan Ercan’ın kızı Sinem Nur Ercan Taştan’ı zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar suçundan 42 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)