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- İstanbul'da çocuğun balkondan düşme anı kamerada
İstanbul'da çocuğun balkondan düşme anı kamerada
Gaziosmanpaşa'da evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
- AA
- 07.01.2022 - 10:09
- Güncelleme : 07.01.2022 - 10:41
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi'ndeki binanın 2 numaralı dairesinde oturan 5 yaşındaki C.M.K., henüz bilinmeyen nedenle balkondan aşağı düştü.
Çevredekilerin fark etmesi üzerine hemen hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.
İstanbul'da çocuğun balkondan düşme anı kamerada VİDEO
YAKLAŞIK 11 METREDEN DÜŞTÜ
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, C.M.K.'nin 10,86 metreden düştüğü tespit edildi.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
O ANLAR KAMERADA
Bu arada çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.