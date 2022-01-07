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    İstanbul'da çocuğun balkondan düşme anı kamerada

    Gaziosmanpaşa'da evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
    • AA
    • 07.01.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 10:41
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    İstanbul'da çocuğun balkondan düşme anı kamerada

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi'ndeki binanın 2 numaralı dairesinde oturan 5 yaşındaki C.M.K., henüz bilinmeyen nedenle balkondan aşağı düştü.

    Çevredekilerin fark etmesi üzerine hemen hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.

    İstanbul'da çocuğun balkondan düşme anı kamerada VİDEO

    YAKLAŞIK 11 METREDEN DÜŞTÜ

    Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, C.M.K.'nin 10,86 metreden düştüğü tespit edildi.

    Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    O ANLAR KAMERADA

    Bu arada çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    İstanbul da çocuğun balkondan düşme anı kamerada #1

    İstanbul da çocuğun balkondan düşme anı kamerada #2


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