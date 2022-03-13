Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
578.610
0.25%
BTXN Coin
38.91
-0.68%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 4 C

    İstanbul'da çocuklar karda kayarken, büyükler savaşa dikkat çekti

    Kar yağışının ardından poşet ve leğenlerini alan çocuklar kayarak ve kar topu oynayarak karın tadını çıkarırken, tank yapan bir aile ise dikkat çekti.
    • DHA
    • 13.03.2022 - 17:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da çocuklar karda kayarken, büyükler savaşa dikkat çekti

    İstanbul’da perşembe günü başlayan ve tüm kenti etkisi altına alan kar yağışı bugün sabah saatlerine kadar devam etti.

    Kentin tamamı beyaz örtüye bürünürken, hava sıcaklığı bugün arttı. Güneşli havayı görenler, soluğu parklarda aldı.

    Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği parklar, leğen ve poşetlerle kaymaya çalışanlarla doldu. Sultangazi ilçesindeki bir parkta kardan tank yapmaya çalışan aile ise dikkat çekti.

    ÜZERİNE 'SAVAŞA HAYIR' YAZMAK İSTEDİLER

    Tank yapanlardan Menderes Aras, savaşlara karşı mesaj vermek istediklerini belirtti. Tankı yaptıktan sonra yıkacaklarını ifade eden Aras, "Amacımız savaşa karşı olduğumuzu göstermek. Suriye olsun Ukrayna olsun savaş olan her yere karşı tepkimizi dile getirmek için bu tankı yaptık. Üzerine de 'savaşa hayır' yazacağız" dedi.

    İstanbul da çocuklar karda kayarken, büyükler savaşa dikkat çekti #1

    ÇOCUKLAR KEYFİNİ ÇIKARDI

    Ailesiyle birlikte karın tadını çıkarmaya gelen 10 yaşındaki Gönülsu Coşkun, "Burada kayıyorum. Şimdi geldik. Kaymak istiyorum. Kar topu da oynayabiliriz, kardan adam da yapabiliriz" dedi.

    Babasıyla birlikte kaymaya gelen Ali Deniz Kartal (13) ise, "Kar çok güzel yağdı. Bizim de evimiz buraya yakın. O yüzden babamla birlikte eğlenmeye geldik. Kayıyorum, babamla kar topu oynuyorum. Çok kalabalık, yazın bile bu kadar kalabalık olmuyordu" ifadelerini kullandı.

    İstanbul da çocuklar karda kayarken, büyükler savaşa dikkat çekti #2

    İstanbul da çocuklar karda kayarken, büyükler savaşa dikkat çekti #3

    İstanbul da çocuklar karda kayarken, büyükler savaşa dikkat çekti #4

    İstanbul da çocuklar karda kayarken, büyükler savaşa dikkat çekti #5

    İstanbul da çocuklar karda kayarken, büyükler savaşa dikkat çekti #6

    İstanbul da çocuklar karda kayarken, büyükler savaşa dikkat çekti #7

    İstanbul da çocuklar karda kayarken, büyükler savaşa dikkat çekti #8

    İstanbul da çocuklar karda kayarken, büyükler savaşa dikkat çekti #9

    İstanbul da çocuklar karda kayarken, büyükler savaşa dikkat çekti #10


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!

    İtalya, Rus milyardare ait dünyanın en büyük yelkenlisine el koydu
    Yaşam

    İtalya, Rus milyardare ait dünyanın en büyük yelkenlisine el koydu

    Tayvan: Ukrayna'dan ders çıkardık, hazırlanıyoruz
    Dünya

    Tayvan: Ukrayna'dan ders çıkardık, hazırlanıyoruz

    Görüş Bildir